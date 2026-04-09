75 лет за две жизни: Блогер убил свою девушку и усыпил «съевшую» её собаку, но рок его настиг
Блогер Cash Cartier получил 75 лет тюрьмы за убийство своей девушки
В США блогера Cash Cartier (Калеб Микенс) приговорили к 75 годам лишения свободы за убийство своей девушки. Об этом сообщает New York Post.
По версии следствия, 8 октября 2023 года он сам вызвал экстренные службы, заявив, что его возлюбленная не подаёт признаков жизни. Прибывшие медики обнаружили у женщины серьёзные травмы — колотые раны и переломы, спасти её не удалось.
Изначально мужчина утверждал, что девушку съела его собака. Тогда животное изъяли и усыпили, а вот уже после этого началась проверка, в ходе которой выяснилось, что пёс невиновен. Следствие установило, что погибшая стала жертвой насилия. По данным правоохранителей, обвиняемый мог дать ей наркотики, после чего жестоко избил.
В суде также выступили другие женщины, ранее состоявшие с ним в отношениях. Они рассказали, что он часто распускал руки и издевался над ними. Суд признал блогера виновным и назначил ему длительный срок — 75 лет тюрьмы.
