В Челябинске мужчина попытался сжечь жену заживо, пострадавшая выжила

В Челябинске семейный конфликт закончился попыткой убийства: мужчина облил супругу горючей жидкостью и поджёг её, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Челябинец поджёг жену после ссоры.

После вспышки агрессии мужчина использовал бутылку с горючим и вылил её содержимое на 32-летнюю жену. Огонь быстро охватил не только женщину, но и жилое помещение, в котором находилась пара, спровоцировав пожар в квартире. Очаг возгорания привёл к серьёзным последствиям для пострадавшей — ожоги головы и туловища 2–3 степени потребовали экстренной госпитализации.

Благодаря своевременной помощи медиков трагический умысел не был доведён до конца, и женщина осталась жива. Инцидент произошёл вечером 3 апреля 2026 года в квартире на улице Тарасова, где между супругами возник бытовой конфликт. Фигуранту дела 36 лет, в отношении него возбуждено уголовное производство по статье о покушении на убийство с особой жестокостью и общеопасным способом. Сейчас мужчина находится под стражей по решению суда, а следственные действия продолжаются для закрепления доказательной базы.

