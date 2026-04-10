Годовалый ребёнок погиб, съев тараканов из-за сильного голода

В американском городе Дугласвилль (штат Джорджия) годовалый ребёнок умер, объевшись тараканами и муравьями. Как пишет газета People, мать оставила его вместе с ещё пятью детьми без присмотра примерно на полдня, и всё это время еды в доме не было.

Шестерых ребятишек бросили одних почти на 12 часов. За старшего оставили десятилетнего ребёнка, который фактически и присматривал за младшими. Жилище, по данным полиции, представляло собой антисанитарную зону с отвратительным запахом.

Самый маленький из детей, не выдержав голода, начал есть насекомых. Спасти его не удалось. Власти уже задержали 37-летнюю Шерри Магби — женщину ждёт суд. Прокуратура выдвинула против неё сразу шесть пунктов обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетними второй степени. Следователи выясняют, как дети вообще могли существовать в таких нечеловеческих условиях.

Ранее сообщалось, что в США супружеской паре предъявили обвинения в многолетних издевательствах над шестью детьми. С 2018 по 2022 год 38-летний Кейси Кано и 35-летняя Мэри Кано систематически истязали несовершеннолетних. По версии следствия, взрослые избивали отпрысков ремнями до синяков и крови. Кроме того, они на несколько дней оставляли ребятишек без еды.