Годовалый малыш задохнулся из-за проглоченного накладного ногтя

Аргентинский годовалый мальчик погиб после того, как проглотил посторонний предмет, который перекрыл дыхательные пути. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Трагедия произошла с ребёнком по имени Данте Валентин Бермудес Руми. Ему резко стало трудно дышать, после чего взрослые вызвали помощь. Мальчика срочно доставили в больницу Врачи предприняли попытки спасти его жизнь, однако усилия не дали результата.

Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной смерти стало удушье. В дыхательных путях ребёнка обнаружили два предмета, которые полностью перекрыли доступ воздуха. Следствие предполагает, что одним из них мог оказаться искусственный ноготь. Окончательные выводы ещё предстоит сделать в ходе расследования.

Мать ребёнка Айлин Сауседо рассказала, что всё произошло в их доме. Она заметила, что сын перестал нормально дышать, и начала искать помощь у соседей и родственников.

Также сообщается о конфликте в больнице: отец ребёнка, по свидетельствам очевидцев, вступил в перепалку с матерью и её окружением.

