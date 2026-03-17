Врачи показали, что нашли в желудке 16-летней пациентки после жалоб на боль — фото

Врачи Раевской центральной районной больницы Башкирии извлекли из желудка 16-летней пациентки комок волос, который едва не стоил ей жизни. Девушка обратилась в больницу с жалобами на острые боли в животе.

«Во время приёма врач заподозрил наличие инородного тела. Пациентке назначили фиброгастродуоденоскопию, во время которой обнаружили трихобезоар — редкое патологическое состояние, при котором проглоченные волосы скапливаются в желудке, не перевариваются и со временем формируют плотный конгломерат», — сказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Он отметил, что такое образование со временем способно вызвать язву, кишечную непроходимость или внутреннее кровотечение. К счастью, благодаря своевременной диагностике серьёзных последствий удалось избежать. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

