Два пальца «отрубило» столом на танцполе россиянке за день до 30-летия

В городе Шахты Ростовской области произошёл несчастный случай в ресторане. Девушка отрезала себе два пальца, когда «прилегла» на стол у танцпола. Подробности истории публикует местный Telegram-канал «Это Ростов Новости».

В Шахтах девушка лишилась двух пальцев из-за падения стола в кафе. Видео © Telegram-канал «Это Ростов Новости»

Удар пришёлся на руку — в результате гостья лишилась фаланг на среднем и безымянном пальцах. Стол, по словам очевидцев, остался цел, а вот травма оказалась серьёзной. Этот вечер девушка запомнила надолго, всё произошло за день до её 30-летия. В соцсетях, кстати, она открыто рассказывает о произошедшем и призывает любить себя.

«Рассуждать можно много на эту тему, но смысла нет. Моя рука выглядит так. Сначала искала выходы (протезы, операция, бинты). Пыталась принять ситуацию, немного приняла, хожу без накладок, немного неудобно, больно, они очень чувствительные. Истерически не симпатично, но выбирать не приходится», — пишет Дарья.

Ранее в Хабаровске произошёл казус с потерей пальца: в кафе во время ссоры одна девушка откусила средний палец оппонентке. Конфликт начался с бесконтактной ссоры, но перешёл в рукопашную, и в ярости участница откусила фалангу. Кусок пальца нашли, но врачи не смогли его пришить.