В Хабаровске девушка откусила сопернице палец во время драки в кафе

В Хабаровске в одном из кафе во время ссоры две девушки перешли к рукопашной, в ходе которой одна из них откусила средний палец оппонентке. Инцидент привёл к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщил Amur Mash.

Конфликт между посетительницами начался во время отдыха и сначала носил бесконтактный характер. Однако затем девушки перешли к физической схватке, в ходе которой одна из участниц в ярости откусила фалангу среднего пальца другой. Кусок фаланги был найден, но врачи не смогли его вернуть хозяйке. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью.

