Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 07:05

В Хабаровске девушка откусила сопернице палец во время драки в кафе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

В Хабаровске в одном из кафе во время ссоры две девушки перешли к рукопашной, в ходе которой одна из них откусила средний палец оппонентке. Инцидент привёл к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщил Amur Mash.

Конфликт между посетительницами начался во время отдыха и сначала носил бесконтактный характер. Однако затем девушки перешли к физической схватке, в ходе которой одна из участниц в ярости откусила фалангу среднего пальца другой. Кусок фаланги был найден, но врачи не смогли его вернуть хозяйке. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью.

Транс-женщины* избили русского туриста после отказа провести вечер
Транс-женщины* избили русского туриста после отказа провести вечер

Ранее сообщалось, что массовая свадьба для 383 пар в индийском штате Уттар-Прадеш закончилась массовой дракой. Гости устроили потасовку из-за раздачи чипсов. Некоторые участники начали прятать пачки под одежду и уносить целые коробки, что привело к конфликту. В результате несколько человек получили травмы, а один ребёнок оказался облит горячим чаем.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar