Транс-женщины* избили русского туриста после отказа провести вечер

В Паттайе российский турист получил серьёзные травмы после конфликта с группой транс-женщин*. По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошёл ночью на знаменитой Уокинг-стрит. Компания артисток пыталась познакомиться с 27-летним россиянином, но он резко отказал и нагрубил.

Пять транс-женщин избили русского в Таиланде. Фото © Telegram/ SHOT

После этого, как утверждают очевидцы, началась драка — несколько трансвиститов* набросились на туриста и начали бить его туфлями. К ним быстро присоединились другие участницы из ближайших заведений. Россиянин потерял сознание и очнулся уже окровавленным. Его доставили в больницу, где рекомендовали обратиться в полицию с заявлением.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.