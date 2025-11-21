Россия и США
21 ноября, 14:01

Россиянке пришлось изменить имя и фамилию после поездки на Бали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Во время поездки на Бали мошенники из Telegram украли личность россиянки. От её имени теперь они обманывают туристов по всему миру, а самой женщине пришлось менять имя и все документы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам жительницы Тюмени Полины Каменской, для аренды байка на острове она переписывалась с менеджером Кристиной, которая попросила фото паспорта якобы для договора. После перевода аванса связь с мошенницей пропала, а вскоре в Сети появились фейковые объявления от имени Полины о сдаче квартир и трансферах в разных странах.

Женщина написала заявление в полицию, однако злоумышленники продолжают использовать её данные. Ей пришлось полностью обновить документы, чтобы защитить собственную личность.

В Таиланде задержали россиянина за кибермошенничество — он обманул пенсионерку
Ранее сообщалось, что несколько наших сограждан, которых удерживали в мьянманских мошеннических кол-центрах, были освобождены и уже прибыли в Россию. Одним из таких случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил посол России в Таиланде.

