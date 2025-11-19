В Таиланде задержали россиянина за кибермошенничество — он обманул пенсионерку

В Бангкоке полиция задержала 34-летнего россиянина по подозрению в кибермошенничестве и отмывании более 360 тысяч долларов. Об этом сообщает местное издание «Тхаи Рат» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержали в кондоминиуме класса «люкс» на 42 улице района Сукхувит в Бангкоке 34-летнего гражданина России по имени Павел Совин по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы. При задержании подозреваемого у него были изъяты один мобильный телефон, четыре банковские книжки, шесть карточек банкоматов и паспорт», — говорится в сообщении издания.

Россиянин участвовал в мошеннической схеме с использованием компьютерных технологий, в результате которой была обманута 70-летняя жительница и владелица одной из известных компаний по производству БАДов и китайской травяной медицины. Совину удалось выманить 11 664 525 таиландских бат (29 млн рублей), якобы на инвестиции в фондовую биржу и другие рынки через инвестиционную фирму MIROX. При этом сайт компании был подделан мошенниками. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как на фальшивом интернет-портале, на котором отражалась прибыль от её инвестиций, перестали появляться обновления.

Подозрения в отношении россиянина возникли после того, как полиция проследила несколько денежных переводов, в результате которых украденные средства оказались на его банковских счетах. При задержании мужчина отверг все обвинения и отказался признать свою вину.

В итоге полиция предъявила россиянину обвинения по статьям о соучастии в мошенничестве в составе преступной группы, фальсификации компьютерных данных с целью мошенничества, сговоре с целью отмывания денег в особо крупном размере и отмывании денег при участии преступной организации.