17 ноября, 06:21

3 недели ада: Райские Мальдивы обернулись для российской блогерши страшным диагнозом

Иркутянка заразилась лихорадкой Денге после райского отдыха на Мальдивах

Жительница Иркутска заболела лихорадкой Денге после отпуска на Мальдивах. Кристина вернулась с райского острова и была госпитализирована с вирусной инфекцией, передаваемой комарами в тропических регионах. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Жительница Иркутска заболела лихорадкой Денге после отпуска на Мальдивах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rezya_kristina

Симптомы болезни проявились сразу по возвращении домой: высокая температура, озноб, сильные головные боли, сыпь и общая слабость. В течение недели девушка потеряла около пяти килограммов, а также столкнулась с мышечной слабостью. Кристина уже выписана, но всё ещё ощущает слабость.

По прогнозам врачей, полное восстановление займёт 2-3 недели. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует туристам заранее изучать методы защиты от укусов насекомых при поездках в тропики.

Ранее стало, что известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после того, как его укусила куница. Инцидент произошёл на территории винодельни в Севастополе, когда Швец спал вместе с супругой и собакой породы шпиц. Во сне он почувствовал, как по нему что-то ползет, а затем произошёл укус.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rezya_kristina

Наталья Афонина
