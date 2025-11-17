3 недели ада: Райские Мальдивы обернулись для российской блогерши страшным диагнозом

Жительница Иркутска заболела лихорадкой Денге после отпуска на Мальдивах. Кристина вернулась с райского острова и была госпитализирована с вирусной инфекцией, передаваемой комарами в тропических регионах. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Жительница Иркутска заболела лихорадкой Денге после отпуска на Мальдивах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rezya_kristina

Симптомы болезни проявились сразу по возвращении домой: высокая температура, озноб, сильные головные боли, сыпь и общая слабость. В течение недели девушка потеряла около пяти килограммов, а также столкнулась с мышечной слабостью. Кристина уже выписана, но всё ещё ощущает слабость.

По прогнозам врачей, полное восстановление займёт 2-3 недели. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует туристам заранее изучать методы защиты от укусов насекомых при поездках в тропики.