Российский винодел заразился бешенством после укуса куницы в Севастополе

Известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после укуса куницы, которая напала на него, пока он спал в доме у своей винодельни в Севастополе.

Швец ночевал с супругой и шпицем в доме на винодельне, когда во сне почувствовал, как по нему что-то ползает, а затем немного кусает. Он сначала подумал, что это его шпиц, устроивший ночной переполох, но, включив свет, увидел куницу, которая проникла в дом через открытое окно. В панике мужчина выбросил животное на улицу.

На утро Павел не почувствовал боли, но всё же решил сделать прививку от бешенства. Позже он поймал ту самую куницу на винодельне — она вела себя агрессивно и не боялась людей. Анализы показали, что у животного действительно было бешенство. Сейчас состояние Швеца в норме, и он продолжает лечение.

Ранее женщина скончалась в больнице после того, как её укусила домашняя кошка, которая вскоре пропала. Пострадавшая не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс антирабических прививок, поскольку не знала, что уже заражена бешенством. Спасти её не удалось.