Бешеная куница укусила известного севастопольского винодела Швеца

В Севастополе бешеная куница укусила известного винодела Павла Швеца, владельца винодельни UPPA Winery. Об этом сообщает Mash на Волне.

Укусившая Павла Швеца куница. Видео © Telegram / Павел Швец / Винодел

Как пишет телеграм-канал, ночью зверь проник в дом Швеца в селе Родное через открытое окно. Пытаясь выгнать куницу, Павел был укушен. Утром животное нашли мёртвым во дворе.

Теперь винодел проходит курс лечения, что исключает дегустацию собственной продукции как минимум на три месяца. Тушку куницы отправили на экспертизу. В Терновском округе, где произошёл инцидент, введён карантин по бешенству.

Утром журналисты Mash на Волне связались с Павлом, чтобы узнать о его самочувствии, однако винодел сначала опроверг факт укуса. Но позже Швец опубликовал подробный пост с описанием произошедшего и видео с ещё живой куницей.

Ранее врач объяснила, как вирус бешенства попадает в человеческий организм. Он способен воспользоваться даже незаметными ранками на кожи или слизистых оболочках, куда попала слюна инфицированного животного. Вирус поражает нейроны центральной нервной системы, перемещаясь по нервным путям к головному и спинному мозгу, что обуславливает долгий инкубационный период. Наиболее опасными считаются повреждения лица, шеи и кистей рук из-за их близости к ЦНС.