Биолог предупредил об опасном «сюрпризе» от укуса клопа-убийцы спустя десятилетия

Россиянин, которого в Таиланде укусил смертельно опасный клоп, известный как «ласковый убийца», рискует заболеть болезнью Шагаса. Как пояснил биолог и эколог Вениамин Голубитченко в беседе с «Постньюс», симптомы могут проявиться не сразу, а спустя десятилетия. Такой длительный латентный период возможен, поскольку болезнь вызывает не сам укус, а вирус, переносимый насекомым.

«Всё зависит от вируса и иммунитета человека. Есть люди, которые, например, живут с ВИЧ-инфекцией десятилетиями и не заболевают СПИДом, а другие сталкиваются с осложнениями уже через несколько недель», — объяснил биолог.

Голубитченко также предупредил о распространенности опасных насекомых в тропических странах, особенно вблизи экватора, включая клопов, мух, комаров и клещей.

«Соблюдать меры предосторожности необходимо: использовать москитные сетки, репелленты, знать, какие вещества отпугивают именно местных насекомых. Нужно с этим внимательно разбираться, если хочется выжить после отдыха», — сказал он.

Напомним, что в Паттайе во время отдыха клоп-убийца укусил 38-летнего туриста из Самары. Как выяснилось, насекомое является переносчиком, опасной инфекции Шагаса, поражающей сердце и мозг. Медики отмечают, что в 40% случаев симптомы могут проявиться спустя 10-30 лет после заражения.