От Анапы до Сочи: Клопы-вонючки терроризируют жителей Кубани

Краснодарский край столкнулся с масштабным нашествием мраморных клопов, которые массово проникают в жилые помещения, автомобили и здания. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Вредители активно распространились по территории от черноморских курортов Анапы и Сочи до континентальных Апшеронского и Северского районов. Местные жители предпринимают самостоятельные попытки борьбы с насекомыми: собирают их пылесосами, устанавливают дополнительные москитные сетки и обрабатывают подоконники эфирными маслами для отпугивания. Однако, как отмечается в материале, эти меры не приносят значительного эффекта.

Особую проблему представляет характерная особенность мраморных клопов, известных также как «жуки-вонючки» — резкий неприятный запах, производимый специальными железами насекомых. Их выделения способны вызывать аллергические реакции у людей, что создаёт дополнительную угрозу для здоровья населения.

Согласно объяснению энтомологов, причиной нынешней активности вредителей является сезонный поиск убежищ для зимовки. С наступлением осеннего похолодания клопы инстинктивно мигрируют в поисках тёплых и защищённых мест, где смогут пережить зимний период.

