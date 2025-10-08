Валдайский форум
Клоп-убийца подарил россиянину «поцелуй смерти» во время отдыха в Таиланде

В Таиланде клоп «ласковый убийца» напал на россиянина и пронзил ногу сильнейшей резкой болью. Такое насекомое является переносчиком смертельной болезни Шагаса (американского трипаносомоза). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Жертвой стал 38-летний Александр из Самары, он отдыхал в Паттайе и столкнулся с триатомовым клопом на балконе. Укусы таких насекомых называют «поцелуем смерти». Симптомы заражения проявляются в течение двух недель и могут варьироваться от лихорадки до поражения мозга и сердца, приводящего к летальному исходу. В 40% случаев симптомы проявляются даже через 10-30 лет.

Испуганный россиянин сфотографировал клопа и обратился в тайский госпиталь. Там его убедили, что сдавать анализы не требуется и отправили домой.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край подвергся нашествию мраморных клопов. Эти насекомые массово проникают в жилые дома, автомобили и другие здания. Вредители активно распространились по территории региона, от черноморских курортов Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители самостоятельно пытаются бороться с нашествием.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
