11 ноября, 13:11

Десять российских детей заразились корью на Бали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vagner Nataly83

На острове Бали (Индонезия) зафиксирована массовая вспышка кори среди детей из России. По предварительным данным, число заболевших достигло десяти человек, пятеро из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет SHOT.

Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, очаг инфекции обнаружили в международной школе «Ганди». Пострадали ученики в возрасте от 7 до 12 лет из разных классов. У заболевших сначала поднималась температура до 40 градусов, затем начиналась диарея и появлялась сыпь на лице. Сообщается, что через неделю сыпь покрыла всё тело.

Примечательно, что, по словам родителей, некоторые из заболевших детей были ранее привиты от кори. В школе «Ганди» рекомендуют ученикам временно ограничить посещение занятий. При этом, как отмечают родители, администрация учебного заведения просит не беспокоиться, но не сообщает точный диагноз. Аналогичные случаи сейчас наблюдают и в школе Morphoo.

Школьник умер от осложнений после кори, которой заразился ещё в младенчестве
Школьник умер от осложнений после кори, которой заразился ещё в младенчестве

