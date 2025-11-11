Десять российских детей заразились корью на Бали

На острове Бали (Индонезия) зафиксирована массовая вспышка кори среди детей из России. По предварительным данным, число заболевших достигло десяти человек, пятеро из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет SHOT.

Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, очаг инфекции обнаружили в международной школе «Ганди». Пострадали ученики в возрасте от 7 до 12 лет из разных классов. У заболевших сначала поднималась температура до 40 градусов, затем начиналась диарея и появлялась сыпь на лице. Сообщается, что через неделю сыпь покрыла всё тело.

Примечательно, что, по словам родителей, некоторые из заболевших детей были ранее привиты от кори. В школе «Ганди» рекомендуют ученикам временно ограничить посещение занятий. При этом, как отмечают родители, администрация учебного заведения просит не беспокоиться, но не сообщает точный диагноз. Аналогичные случаи сейчас наблюдают и в школе Morphoo.