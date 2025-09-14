Школьник умер от осложнений после кори, которой заразился ещё в младенчестве

В американском округе Лос-Анджелес зафиксирован редкий смертельный случай осложнения после перенесённой кори у школьника, который заразился инфекцией в младенческом возрасте до получения прививки. Об этом сообщает научное издание Naked-science.

Спустя несколько лет после инфицирования у мальчика развился подострый склерозирующий панэнцефалит — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом кори. Это осложнение приводит к тяжёлым когнитивным нарушениям, эпилепсии и вегетативному состоянию, при этом эффективных методов лечения не существует, а летальность достигает 95%.

Обычно первую прививку от кори делают в возрасте 12-15 месяцев, но ребёнок заразился до достижения вакцинационного возраста. Специалисты напоминают, что для предотвращения распространения кори необходимо охватывать вакцинацией не менее 95% населения, однако в последние годы показатели иммунизации в США снижаются, что создаёт риски для уязвимых групп населения, включая младенцев, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.