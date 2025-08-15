Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:59

Врач заявила о риске подхватить корь и дифтерию от курьеров без медкнижек

Врач Мескина: От курьера можно подхватить корь, краснуху и дифтерию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Курьеры могут быть разносчиками не только еды, но и опасных заболеваний, если они работают без медицинских книжек. От них можно подхватить корь, краснуху, дифтерию и даже кишечные болезни, сообщила в беседе с «Постньюс» врач-инфекционист Елена Мескина.

«Риски распространения точно есть. Поэтому я бы главным образом обязала их делать прививки, особенно от ветряной оспы и кори, которые очень заразны», — сказала доктор.

Кроме того, Мескина напомнила, что в России уже действует утверждённый Роспотребнадзором перечень профессий, подлежащих обязательному медицинскому контролю. В этот список входят работники, связанные с производством, хранением и реализацией пищевых продуктов — категории, куда вполне логично включать и курьеров, учитывая их роль.

Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге
Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге

Ранее в Госдуме призвали запретить работать в курьерских службах людям с судимостями и без медицинских книжек. Дело в том, что доставщики имеют доступ к важной информации о заказчиках, включая место их проживания.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar