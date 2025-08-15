Врач заявила о риске подхватить корь и дифтерию от курьеров без медкнижек

Курьеры могут быть разносчиками не только еды, но и опасных заболеваний, если они работают без медицинских книжек. От них можно подхватить корь, краснуху, дифтерию и даже кишечные болезни, сообщила в беседе с «Постньюс» врач-инфекционист Елена Мескина.

«Риски распространения точно есть. Поэтому я бы главным образом обязала их делать прививки, особенно от ветряной оспы и кори, которые очень заразны», — сказала доктор.

Кроме того, Мескина напомнила, что в России уже действует утверждённый Роспотребнадзором перечень профессий, подлежащих обязательному медицинскому контролю. В этот список входят работники, связанные с производством, хранением и реализацией пищевых продуктов — категории, куда вполне логично включать и курьеров, учитывая их роль.