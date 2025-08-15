Встреча Путина и Трампа
15 августа, 08:30

В Госдуме предложили запретить лицам с судимостями работать курьерами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В России могут ввести ограничения на работу курьерами для граждан с судимостями. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас разрабатываются законодательные новшества, которые запретят лицам с криминальным прошлым заниматься курьерской деятельностью.

Идея связана с тем, что курьеры часто имеют доступ к конфиденциальной информации и адресам клиентов — это требует усиленного контроля за теми, кто выполняет такие заказы. Володин подчеркнул, что безопасность и доверие в сфере доставки должны стать приоритетом. Кроме того, обсуждается ужесточение наказаний за нарушение санитарных норм — в частности, за доставку продуктов без наличия медицинской книжки у курьера.

«У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения», — написал Володин.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили иностранным гражданам работать в курьерских службах. Соответствующий закон уже подписал губернатор города Александр Беглов. Как утверждается, мера направлена на борьбу с теневой занятостью.

