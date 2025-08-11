Новый глава Минтранса допустил, что курьеры скоро «вымрут» в России

В будущем профессия курьера может исчезнуть из-за внедрения доставки с помощью дронов. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в кулуарах интенсива «Архипелаг 2025», который проходит в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего», организованного по поручению президента Владимира Путина.

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал Никитин.

По словам министра, перспективы у такой технологии огромные, однако её массовое внедрение в России произойдёт не сразу. Необходимо провести все необходимые испытания и гарантировать безопасность людей.