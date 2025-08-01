Три профессии, на которые будут делать ставку в 2026 году, — а вы точно готовы к будущему с ИИ? О профессиях будущего и о том, что всех нас заменит ИИ, не писал только ленивый. Но что будет актуальным в 2026 году? Если в 2025 году «Шедеврум» уже может нарисовать картину, а Suno — написать симфонию, то чего ждать дальше? Life.ru рассказывает о работах будущего. 1 августа, 15:30 Эти три профессии нужно срочно осваивать в 2025 году, чтобы не остаться без работы в 2026-ом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Collagery

В России прогнозированием новых профессий занимаются «Сколково» и Агентство стратегических инициатив. Вместе они подготовили проект «Атлас новых профессий» и в нём раз в несколько лет отслеживают тенденции рынка труда. Все новые специальности России появляются там. Кроме того, эти агентства стремятся мониторить отрасли, где человека точно не заменит ИИ. Понятно, что в ближайшее время нейросеть вряд ли сможет конкурировать с реальным художником и живым авторским текстом, в том числе на языках программирования. Но многие бизнесы предпочитают экономить, сокращая рабочие места для младших разработчиков, иллюстраторов, писателей... А в подборках профессий будущего как раз можно найти такие, которые ещё долго будут иметь иммунитет к нейросетям.

Специалист по управлению сельскохозяйственной техникой

Комбайнёр или тракторист. В следующем абзаце расскажем подробнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Специалист по управлению сельскохозяйственной техникой — это на самом деле не одна профессия, а целая группа профессий. Трактористы, комбайнёры, операторы глубокорыхлителей и пневматических сеялок. Администраторы автоматических теплиц и систем орошения, люди, управляющие доильными установками... В принципе, даже работа на линии убоя пернатых или КРС, или промышленная стрижка овец включают в себя такие профессии, потому что почти всё сельское хозяйство завязано на серьёзной технике. Это не наша выдумка, а данные из отчёта «Будущее профессий», который Мировой экономический форум публиковал в 2023 году с прогнозом до 2027-го. Сельхозтехников, кстати, включили в свои списки профессий будущего также «Сколково» и Агентство стратегических инициатив в 2021 году. Советуем любую из этих работ, кроме линии убоя, потому что там довольно много рисков получить травму. А употреблять мясные продукты, с которыми работали, вы потом буквально не сможете ещё несколько месяцев.

Медицинский консультант по удалённой диагностике

Если в 90-е телемедицина считалась мошенничеством, то теперь это способ пообщаться с пациентом, не выходя из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Телемедицина... Те, кто помнит телевидение 90-х, подумали, наверное, о зарядке воды Кашпировским... Но нет. Даже в «лихое» десятилетие её использовали в современном смысле, но в крайних случаях. Например, в труднодоступных районах, где зимой до деревни врач не может доехать даже на ЗИЛе. А в США, пожалуй, впервые в те годы начинаются врачебные онлайн-консультации. Но ставить диагноз — это невероятно сложно. Не каждый врач может справиться с такой задачей в реальной жизни. А на экране компьютера и подавно — пациента нельзя потрогать. Парадоксально, но от этого спрос на консультантов по удалённой диагностике только растёт. Многие не могут дойти до поликлиники, зато знают свои симптомы. Болезненнен ли живот при пальпации, пациент может понять и сам, хотя вживую, конечно, будет точнее. Ждём развития AR/VR технологий, ведь вполне возможно, что в будущем по интернету пациента можно будет даже трогать, и не только снаружи. Например, удалённая гастроскопия при помощи специальной камеры в виде таблетки... Звучит невероятно бережно по отношению к психике пациента.

Пентестер

Пентестер — это рыцарь без страха и упрёка в мире, полном хакеров, мошенников, скамеров, кардеров и инфобизнесменов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Panchenko Vladimir

Пентестер... Такое странное слово... По-английски звучит как pentesting, что ещё больше запутывает, потому что переводится как «ручка-тестирование». Что? На самом деле это сокращение от процедуры проверки ИТ-структур на безопасность. В оригинале называется penetration testing, то есть «тест на проникновение». Разработчики пытаются понять, как хакеры в теории могут взломать их систему и для этого пытаются взломать её сами. Иногда пентестер может быть в штате в отделе по кибербезопасности. Но чаще подобные специалисты действуют в качестве «одиноких волков», будто живут в мире Дикого Запада. Крупные компании объявляют конкурс на «белый взлом» своей архитектуры. Тот, кто сможет взломать, получит большое денежное вознаграждение, и в следующем обновлении разработчики ПО или приложения устранят проблему. Интересная и перспективная профессия.

Эти три профессии — всего лишь верхушка айсберга. На самом деле мир технокапитализма, цифровизации и нейросетей может предложить больше. Архитектор живых систем, биоэтик, генетический консультант... Вариантов масса, нужно только поискать. И совсем необязательно уходить на «тёмную» сторону, как сделали мошенники, о которых в этом материале пишет Life.ru.

Авторы Анна Волкова