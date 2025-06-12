Медики бьют тревогу: Три опасных заболевания вернулись в Россию
В России резко выросло число заболевших корью и краснухой и коклюшем
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Эпидемиологическая обстановка в России вызывает обеспокоенность медицинских работников. Фиксируется рост заболеваемости такими опасными инфекциями, как корь и краснуха. Одновременно с этим, отмечается и рост числа заражений коклюшем. Соответствующие данные опубликованы в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году».
Роспотребнадзор обнародовал данные, свидетельствующие о значительном превышении средних многолетних показателей. Так, гемофильная инфекция возросла в 13,4 раза, корь — в 11 раз, краснуха — в 6 раз, а коклюш — в 4,5 раза.
Министерство здравоохранения Приморского края уточнило, что основная масса случаев коклюша протекает в лёгкой или средней степени тяжести.
Ситуация с корью вызывает особую тревогу среди медиков. В 2024 году в России было подтверждено 22 455 случаев заболевания. При этом уровень заболеваемости достиг 15,35 на 100 тысяч населения, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (8,92 на 100 тысяч).
Львиная доля заболевших (5035 человек) приходится на Москву. Роспотребнадзор подчёркивает, что 89,5% инфицированных не сделали прививки. Четыре невакцинированных ребёнка скончались от кори, что стало самым трагическим следствием и без того тревожной динамики.
Эксперты в области здравоохранения высказывают единодушное мнение — главной причиной распространения опасных заболеваний является пренебрежение граждан к вакцинации.
Ранее Life.ru сообщил, что случай заболевания корью был выявлен в одном из детских садов столицы, что повлекло за собой полное закрытие учреждения для проведения карантинных мероприятий. Одновременно с этим, в связи с идентичным диагнозом, учащиеся одного из корпусов МГУ были переведены на дистанционный режим занятий. Позднее, аналогичный случай заболевания был подтверждён и у студента Всероссийской академии внешней торговли.