Медики бьют тревогу: Три опасных заболевания вернулись в Россию

Эпидемиологическая обстановка в России вызывает обеспокоенность медицинских работников. Фиксируется рост заболеваемости такими опасными инфекциями, как корь и краснуха. Одновременно с этим, отмечается и рост числа заражений коклюшем. Соответствующие данные опубликованы в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году».

Роспотребнадзор обнародовал данные, свидетельствующие о значительном превышении средних многолетних показателей. Так, гемофильная инфекция возросла в 13,4 раза, корь — в 11 раз, краснуха — в 6 раз, а коклюш — в 4,5 раза.

Министерство здравоохранения Приморского края уточнило, что основная масса случаев коклюша протекает в лёгкой или средней степени тяжести.

Ситуация с корью вызывает особую тревогу среди медиков. В 2024 году в России было подтверждено 22 455 случаев заболевания. При этом уровень заболеваемости достиг 15,35 на 100 тысяч населения, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (8,92 на 100 тысяч).

Львиная доля заболевших (5035 человек) приходится на Москву. Роспотребнадзор подчёркивает, что 89,5% инфицированных не сделали прививки. Четыре невакцинированных ребёнка скончались от кори, что стало самым трагическим следствием и без того тревожной динамики.