Случай кори выявили в московском вузе

В московской Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), входящей в структуру Минэкономразвития РФ, зарегистрирован случай заболевания корью. Об этом сообщает Mash.

В настоящее время среди студентов и сотрудников академии проводится срочный сбор данных о вакцинации против кори. Руководство учебного заведения уже разослало уведомления учащимся с просьбой незамедлительно предоставить соответствующую информацию о прививочном анамнезе. Официальных заявлений по поводу произошедшего от самой академии пока не поступало.