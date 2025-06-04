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4 июня, 12:43

Случай кори выявили в московском вузе

В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

В московской Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), входящей в структуру Минэкономразвития РФ, зарегистрирован случай заболевания корью. Об этом сообщает Mash.

В настоящее время среди студентов и сотрудников академии проводится срочный сбор данных о вакцинации против кори. Руководство учебного заведения уже разослало уведомления учащимся с просьбой незамедлительно предоставить соответствующую информацию о прививочном анамнезе. Официальных заявлений по поводу произошедшего от самой академии пока не поступало.

1001 пациент: Страшная эпидемия кори охватила уже 30 штатов в США
1001 пациент: Страшная эпидемия кори охватила уже 30 штатов в США

Ранее в Московском государственном университете закрыли на карантин целый корпус из-за кори. Всех студентов перевели на дистанционный формат обучения. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Владимир Озеров
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