Случай кори выявили в московском вузе
В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори
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В московской Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), входящей в структуру Минэкономразвития РФ, зарегистрирован случай заболевания корью. Об этом сообщает Mash.
В настоящее время среди студентов и сотрудников академии проводится срочный сбор данных о вакцинации против кори. Руководство учебного заведения уже разослало уведомления учащимся с просьбой незамедлительно предоставить соответствующую информацию о прививочном анамнезе. Официальных заявлений по поводу произошедшего от самой академии пока не поступало.
Ранее в Московском государственном университете закрыли на карантин целый корпус из-за кори. Всех студентов перевели на дистанционный формат обучения. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.