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10 мая, 05:34

1001 пациент: Страшная эпидемия кори охватила уже 30 штатов в США

CDC: В 30 американских штатах корью заразились уже более тысячи человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Вспышка кори в США достигла новой тревожной отметки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число подтверждённых случаев по всей стране превысило тысячу.

«Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтверждённый случай кори», — сказано в сообщении, где отмечается, что инфекция затронула уже 30 американских штатов.

В Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори
В Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори

В Сибирском государственном медицинском университете в Томске студентов перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. На данный момент за медицинской помощью обратились 12 учащихся, которым поставили подозрение на корь.

Владимир Озеров
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