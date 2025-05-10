1001 пациент: Страшная эпидемия кори охватила уже 30 штатов в США

Вспышка кори в США достигла новой тревожной отметки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число подтверждённых случаев по всей стране превысило тысячу.

«Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтверждённый случай кори», — сказано в сообщении, где отмечается, что инфекция затронула уже 30 американских штатов.