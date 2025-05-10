1001 пациент: Страшная эпидемия кори охватила уже 30 штатов в США
CDC: В 30 американских штатах корью заразились уже более тысячи человек
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Вспышка кори в США достигла новой тревожной отметки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число подтверждённых случаев по всей стране превысило тысячу.
«Зарегистрирован в общей сложности 1001 подтверждённый случай кори», — сказано в сообщении, где отмечается, что инфекция затронула уже 30 американских штатов.
В Сибирском государственном медицинском университете в Томске студентов перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. На данный момент за медицинской помощью обратились 12 учащихся, которым поставили подозрение на корь.