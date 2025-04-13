Уже 12 случаев: Студентов-медиков в Томске перевели на дистант из-за вспышки кори

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в Томске введено дистанционное обучение для студентов. Это связано с высоким риском распространения кори. Об этом сообщил в своём авторском телеграм-канале ректор вуза Евгений Куликов.

Занятия в онлайн-формате проводятся для всех обучающихся, за исключением ординаторов второго года. На данный момент за медицинской помощью обратились 12 человек, которым поставили подозрение на корь.

«Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 студентов и сотрудников с подозрением на корь, устанавливается диагноз», — уточнил Куликов.

Режим дистанционного обучения будет действовать до особого распоряжения администрации.