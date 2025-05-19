Из-за случая кори закрыли корпус МГУ

Первый гуманитарный корпус МГУ закрыли на карантин из-за кори. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, все факультеты переведены на дистанционное обучение. Студенты Высшей школы телевидения будут учиться онлайн до конца недели, а филологический факультет — до 2 июня. Сроки возвращения к очному формату пока не определены.