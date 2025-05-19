Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 19:06

Из-за случая кори закрыли корпус МГУ

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Первый гуманитарный корпус МГУ закрыли на карантин из-за кори. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, все факультеты переведены на дистанционное обучение. Студенты Высшей школы телевидения будут учиться онлайн до конца недели, а филологический факультет — до 2 июня. Сроки возвращения к очному формату пока не определены.

Уже 12 случаев: Студентов-медиков в Томске перевели на дистант из-за вспышки кори
Уже 12 случаев: Студентов-медиков в Томске перевели на дистант из-за вспышки кори

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир неизбежно столкнётся с новой пандемией. Он призвал международное сообщество вместе работать над созданием эффективного механизма для предотвращения мировых эпидемий.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • мгу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar