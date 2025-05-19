Из-за случая кори закрыли корпус МГУ
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Первый гуманитарный корпус МГУ закрыли на карантин из-за кори. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, все факультеты переведены на дистанционное обучение. Студенты Высшей школы телевидения будут учиться онлайн до конца недели, а филологический факультет — до 2 июня. Сроки возвращения к очному формату пока не определены.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир неизбежно столкнётся с новой пандемией. Он призвал международное сообщество вместе работать над созданием эффективного механизма для предотвращения мировых эпидемий.