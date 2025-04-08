«Это не теоретический риск»: Гендир ВОЗ предупредил о неизбежности новой пандемии
Глава ВОЗ Гебреисус заявил о неизбежности новой пандемии
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Обложка © WHO
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новая пандемия неизбежна. Тревожное предупреждение он озвучил в ходе открытия 13-й сессии Межправительственного переговорного органа.
«Это не теоретический риск, это эпидемиологическая достоверность», — отметил он, обсуждая будущую пандемию.
Гебреисус уверен, что международное сообщество сможет прийти к соглашению по созданию эффективного механизма для предотвращения будущих пандемий. Заключение такого договора не будет угрожать суверенитету государств. Напротив, оно поспособствует укреплению национальной безопасности и сотрудничества на глобальном уровне.
«Миру нужен чёткий сигнал, что в эти неспокойные и противоречивые времена страны всё ещё могут объединяться для сотрудничества и поиска точек соприкосновения», — отметил он.
Глава ВОЗ и ранее делал пугающие заявления о предстоящей пандемии, которая может произойти «уже завтра». Впрочем, некоторым «страшилки» Гебреисуса показались неуместными.