«Это не теоретический риск»: Гендир ВОЗ предупредил о неизбежности новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новая пандемия неизбежна. Тревожное предупреждение он озвучил в ходе открытия 13-й сессии Межправительственного переговорного органа.

«Это не теоретический риск, это эпидемиологическая достоверность», — отметил он, обсуждая будущую пандемию.

Гебреисус уверен, что международное сообщество сможет прийти к соглашению по созданию эффективного механизма для предотвращения будущих пандемий. Заключение такого договора не будет угрожать суверенитету государств. Напротив, оно поспособствует укреплению национальной безопасности и сотрудничества на глобальном уровне.