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7 апреля, 22:38

«Это не теоретический риск»: Гендир ВОЗ предупредил о неизбежности новой пандемии

Глава ВОЗ Гебреисус заявил о неизбежности новой пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Обложка © WHO

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Обложка © WHO

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новая пандемия неизбежна. Тревожное предупреждение он озвучил в ходе открытия 13-й сессии Межправительственного переговорного органа.

«Это не теоретический риск, это эпидемиологическая достоверность», — отметил он, обсуждая будущую пандемию.

Гебреисус уверен, что международное сообщество сможет прийти к соглашению по созданию эффективного механизма для предотвращения будущих пандемий. Заключение такого договора не будет угрожать суверенитету государств. Напротив, оно поспособствует укреплению национальной безопасности и сотрудничества на глобальном уровне.

«Миру нужен чёткий сигнал, что в эти неспокойные и противоречивые времена страны всё ещё могут объединяться для сотрудничества и поиска точек соприкосновения», — отметил он.

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Глава ВОЗ и ранее делал пугающие заявления о предстоящей пандемии, которая может произойти «уже завтра». Впрочем, некоторым «страшилки» Гебреисуса показались неуместными.

Тимур Хингеев
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