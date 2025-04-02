«Может начаться завтра»: Глава ВОЗ призвал готовиться к новой опасной пандемии

Мир может столкнуться с новой смертельно опасной пандемией уже «завтра», заявил глава ВОЗ Аданом Гебрейесус. Он призвал государства к срочным действиям, в частности, к ускорению работы над международным соглашением, направленным на предотвращение будущих эпидемий.

Гебрейесус подчеркнул, что следующая пандемия может начаться в любой момент, независимо от времени, и призвал страны активизировать совместную работу над международным соглашением, направленным на предотвращение распространения инфекций.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что для обеспечения всемирной безопасности здоровья необходимо объединить усилия и действовать сообща перед лицом общих угроз. Переговорщики потратили более трёх лет, чтобы выработать соглашение, которое учтёт горький опыт, полученный мировым сообществом, и при этом сбалансирует разные нужды и приоритеты стран-участниц ВОЗ.

