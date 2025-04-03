Лучше помолчать: Российский вирусолог отчитал главу ВОЗ, пугающего мир новой пандемией

Несмотря на пользу, которую приносят сотрудники ВОЗ, во главе организации стоят бюрократы, стремящиеся привлечь к себе внимание. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя «страшилки» главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса об угрозе новой пандемии.

«Я считаю, что такие заявления стоит делать с большой осторожностью. Я бы на их месте помолчал. Конкретных угроз сейчас не существует таких», — подчеркнул доктор биологических наук.

Также в беседе с 360.ru он отметил, что глава ВОЗ ради привлечения внимания к своей организации говорит тривиальные вещи, потому что хоть завтра, хоть через 20 лет может случиться то, к чему никто не готов. Учёный уверен, что Гебреисусу не следовало делать подобные заявления.