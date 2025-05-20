Студентов одного из корпусов МГУ перевели на удалёнку из-за случая кори

Студенты первого гуманитарного корпуса МГУ перевели на дистанционное обучение из-за зарегистрированного случая кори. В здании обучается более трёх тысяч студентов, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«Администрацией МГУ было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 51. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий находится на контроле управления Роспотребнадзора», — указано в сообщении ведомства.

В связи с выявленной ситуацией специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, вузу предписано ограничить очное посещение занятий для тех, кто не привит от кори или не переболел ею, а также провести комплекс противоэпидемических мероприятий.