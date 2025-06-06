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6 июня, 17:03

В детском саду на юге Москвы выявили случай заражения корью

Роспотребнадзор: В Москве выявлен единичный случай заражения корью среди детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotohay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotohay

В одном из детских садов, расположенных на юге Москвы, выявлен случай заражения корью. По данным столичного управления Роспотребнадзора, учреждению уже выдано распоряжение о незамедлительном начале противоэпидемических процедур.

«3 июня в связи с регистрацией единичного случая кори у воспитанника детского сада в ГБОУ «Школа №1450 «Олимп» специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас учреждение закрыто на карантин, чтобы избежать повторных случаев заражения.

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Ранее стало известно, что случай заболевания корью зафиксирован в московской Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), который является частью структуры Минэкономразвития РФ.

Ольга Сливченко
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