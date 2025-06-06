В детском саду на юге Москвы выявили случай заражения корью

В одном из детских садов, расположенных на юге Москвы, выявлен случай заражения корью. По данным столичного управления Роспотребнадзора, учреждению уже выдано распоряжение о незамедлительном начале противоэпидемических процедур.

«3 июня в связи с регистрацией единичного случая кори у воспитанника детского сада в ГБОУ «Школа №1450 «Олимп» специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас учреждение закрыто на карантин, чтобы избежать повторных случаев заражения.