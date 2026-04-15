Фиктивные документы и сотни мигрантов: В Воронеже раскрыли масштабную схему

В Воронеже правоохранители пресекли канал незаконной миграции, через который легализовали более 500 иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«В ходе обысков обнаружены оригиналы паспортов иностранных граждан, бланки уведомлений о постановке на миграционный учёт, а также мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в заявлении. По данным МВД, схема действовала с апреля по июнь прошлого года.

Четверо участников оформляли фиктивные документы о регистрации и получали за это деньги. Таким образом иностранцам обеспечивалось незаконное пребывание на территории России. Возбуждено уголовное дело, фигуранты дали признательные показания. Одного отправили под домашний арест, двоим избрали подписку о невыезде, ещё одну участницу заключили под стражу.

Ранее замначальника полиции Красноярска Сергея Тетюхина задержали за содействие мигрантам в получении гражданства России. Силовика высокого ранга заподозрили в коррупции и аферах. Правоохранители провели выемки в его квартире и в служебном кабинете.