Путин заявил о первых результатах борьбы с незаконной миграцией

Принятые для противодействия незаконной миграции меры уже приносят свои плоды. Об этом в ходе выступления на коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что работа в этом направлении должна быть выведена на новый уровень.

«На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией. Серьёзным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы», — отметил он.

Президент добавил, что необходимая работа проводилась и раньше. Однако в последнее время статус службы и принимаемые ей решения начали приносить заметный эффект. Так же сказывается и утверждённая минувшей осенью концепция государственной миграционной политики, добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что подстрекатели и организаторы, втягивающие подростков в преступления, теперь будут отвечать по всей строгости — вплоть до пожизненного заключения. Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи агрессии среди несовершеннолетних в школах, колледжах и общественных местах. В связи с этим он поручил МВД совместно с другими ведомствами усилить профилактическую работу.