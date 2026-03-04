Владимир Путин
4 марта, 12:07

Путин заявил о первых результатах борьбы с незаконной миграцией

Владимир Путин выступает на коллегии МВД РФ. Обложка © Life.ru

Принятые для противодействия незаконной миграции меры уже приносят свои плоды. Об этом в ходе выступления на коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что работа в этом направлении должна быть выведена на новый уровень.

«На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией. Серьёзным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы», отметил он.

Президент добавил, что необходимая работа проводилась и раньше. Однако в последнее время статус службы и принимаемые ей решения начали приносить заметный эффект. Так же сказывается и утверждённая минувшей осенью концепция государственной миграционной политики, добавил Путин.

Путин потребовал от МВД найти всех вербовщиков подростков
Путин потребовал от МВД найти всех вербовщиков подростков

Ранее Владимир Путин заявил, что подстрекатели и организаторы, втягивающие подростков в преступления, теперь будут отвечать по всей строгости — вплоть до пожизненного заключения. Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи агрессии среди несовершеннолетних в школах, колледжах и общественных местах. В связи с этим он поручил МВД совместно с другими ведомствами усилить профилактическую работу.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • МВД РФ
  • Политика России
  • Политика
