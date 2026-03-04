Владимир Путин
4 марта, 11:43

Путин заявил об ужесточении наказания за вовлечение подростков в преступления

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что подстрекатели и организаторы преступлений, вовлекающие подростков в противоправную деятельность, теперь будут нести ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Путин ужесточил наказание за вовлечение подростков в преступления. Видео © Life.ru

Глава государства обратил особое внимание на рост агрессивного поведения среди несовершеннолетних в школах, колледжах и общественных местах. В связи с этим он поручил МВД совместно с другими правоохранительными органами усилить профилактическую работу.

«Конечно, подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтёрское движение, в занятия спортом, в работу молодёжных общественных объединений. Делать всё, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого», подчеркнул глава государства.

Ранее на расширенном заседании коллегии МВД Владимир Путин назвал улучшение работы по раскрытию особо тяжких преступлений приоритетной задачей ведомства на текущий год. По словам президента, необходимо в первую очередь сосредоточиться на расследовании тяжких и особо тяжких посягательств против личности, а также преступлений против собственности граждан.

