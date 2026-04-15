В Краснодарском крае мошенники похитили у вдовы бойца СВО более 9 млн рублей

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после хищения более 9 млн рублей у вдовы погибшего участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Кавказского района контролирует расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении вдовы погибшего участника специальной военной операции», — говорится в сообщении. По данным следствия, злоумышленники представились сотрудниками военкомата и правоохранительных органов.

Под предлогом защиты средств они убедили женщину передать деньги, полученные в качестве выплаты за гибель супруга. Речь идёт о сумме свыше 9 млн рублей, похищенной в марте текущего года.

Расследование ведётся по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство взяло ход дела на контроль и проверит работу полиции по предупреждению подобных преступлений.

Ранее жительница Бурятии лишилась почти 8,5 миллиона рублей, поверив мошенникам, которые обещали ей государственную награду за погибшего на спецоперации родственника. По данным правоохранителей, 39-летняя гражданка заявила о звонке от человека, который назвался сотрудником военного комиссариата. Он заявил, что ей положена госнаграда, и потребовал назвать номер страхового свидетельства.