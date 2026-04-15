

15 апреля, 11:49

В Краснодарском крае мошенники похитили у вдовы бойца СВО более 9 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после хищения более 9 млн рублей у вдовы погибшего участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Краснодарском крае мошенники похитили у вдовы бойца СВО более 9 млн рублей. Видео © Видео / Краснодар и край

«Прокуратура Кавказского района контролирует расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении вдовы погибшего участника специальной военной операции», — говорится в сообщении. По данным следствия, злоумышленники представились сотрудниками военкомата и правоохранительных органов.

Под предлогом защиты средств они убедили женщину передать деньги, полученные в качестве выплаты за гибель супруга. Речь идёт о сумме свыше 9 млн рублей, похищенной в марте текущего года.

Расследование ведётся по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство взяло ход дела на контроль и проверит работу полиции по предупреждению подобных преступлений.

Россиянам массово приходит СМС «Запиши голосовое» от имени друзей – открывать его нельзя

Ранее жительница Бурятии лишилась почти 8,5 миллиона рублей, поверив мошенникам, которые обещали ей государственную награду за погибшего на спецоперации родственника. По данным правоохранителей, 39-летняя гражданка заявила о звонке от человека, который назвался сотрудником военного комиссариата. Он заявил, что ей положена госнаграда, и потребовал назвать номер страхового свидетельства.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
