Родственница погибшего бойца СВО отдала мошенникам 8,5 миллиона за «госнаграду»

Жительница Бурятии лишилась почти 8,5 миллиона рублей, поверив мошенникам, которые обещали ей государственную награду за погибшего на спецоперации родственника. Об этом сообщило региональное МВД.

По данным полиции, 39-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы 25 марта. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником военного комиссариата. Он сообщил, что ей положена госнаграда, и попросил назвать номер страхового свидетельства.

После этого пострадавшей позвонила «сотрудница «Госуслуг», сообщившая о взломе личного кабинета и переводе денег террористу. Далее «представители Центробанка» заявили, что счета родственницы погибшего находятся в безопасности, но на ни них числятся чужие деньги, и их необходимо вернуть наличку. Женщина сняла всю сумму и внесла их на реквизиты аферистов.

Также мошенники запросили у жертвы разрешение на распоряжение деньгами её детей. Женщина составила предварительный договор обратилась в органы опеки и получила семь миллионов рублей наличными. Все накопления она также отдала аферистам.

«В общей сложности потерпевшая передала злоумышленникам денежные средства на сумму 8,495 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники. Правоохранители задержали трёх человек, обслуживавших сим-боксы — для установки оборудования злоумышленники специально снимали квартиры.