Мошенники начали массово использовать ботов с ИИ для атак на россиян

Российские мошенники перешли к массовым атакам с использованием ботов. Они создают целые бот-фермы, где при помощи искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в банковских приложениях, выискивая ошибки логики. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент по информационной безопасности «МТС Банка» Илья Зуев.

По его словам, злоумышленники закупают тысячи сим-карт и вставляют их в специальные боксы. После этого смартфоны в огромных стеллажах начинают «жить своей жизнью»: заходить в приложения, пытаться проводить платежи и менять лимиты, полностью имитируя действия обычного клиента.

Противостоят таким атакам банки, в том числе с помощью систем наподобие Preventive Proxy, разработанной отечественной компанией.

«Это решение анализирует поведение пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения, чтобы отличить автоматизированные запросы ботов от действий реальных людей и создаёт уникальный «цифровой отпечаток» устройства, позволяя системе допускать только доверенные девайсы и отсекать «чужие» устройства злоумышленников», — заключил Зуев.

До этого в Москве полиция пресекла работу узла связи, который использовали телефонные мошенники. Правоохранители задержали трёх человек, обслуживавших сим-боксы. Для установки оборудования злоумышленники специально снимали квартиры.