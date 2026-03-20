Крупный узел связи телефонных мошенников ликвидирован в Москве

В Москве полицейские раскрыли схему работы дистанционных мошенников. Задержаны трое подозреваемых, которые отвечали за функционирование сим-боксов, обеспечивающих прозвоны с тысяч неизвестных номеров. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Оперативники УБК столичного главка, уголовного розыска УВД СЗАО совместно с сотрудниками ФСБ прекратили работу узла связи, используемого для организации дистанционного мошенничества. Задержаны три фигуранта, которые установили и поддерживали работу специальных устройств (сим-боксов), обеспечивающих связь одновременно тысячам сим-карт», — уточнил он.

По словам Васенина, злоумышленники специально снимали квартиры под размещение специальной аппаратуры. От организаторов преступной схемы задержанные получали деньги за каждый работающий узел связи, перед «начальством» они отчитывались ежедневно. Во время обыска полиция изъяла около 1000 сим-карт, сим-боксов и иного сопутствующего оборудования. Уголовное дело рассматривается по статье «Незаконное использование информационно-телекоммуникационной сети общего пользования». Все задержанные отправлены под арест, организаторы устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Новосибирске и Иркутске накрыли работу двух колл-центров мошенников. Злоумышленники обеспечивали прохождение трафика, через который осуществлялись телефонные звонки и массовые рассылки сообщений.