В Новосибирске и Иркутске накрыли работу двух колл-центров мошенников

Правоохранительные органы пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным использованием абонентских терминалов. Злоумышленники обеспечивали прохождение трафика, через который осуществлялись телефонные звонки и массовые рассылки сообщений. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Новосибирске и Иркутске задержали четырёх мошенников колл-центров.

«В Новосибирске и Иркутске мои коллеги изъяли свыше полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты. Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика», — написала она.

Как уточняется, изъятые устройства обеспечивали работу целой схемы дистанционного мошенничества. Через них проходил трафик, который маскировал зарубежное происхождение звонков. Предполагается, что задержанные действовали по указаниям анонимных кураторов. Они разместили сим-боксы в арендованных офисных помещениях в двух городах Сибири и поддерживали их непрерывную работу.

Следствие считает, что подобная инфраструктура давала возможность аферистам из-за рубежа использовать российские номера для контакта с жителями страны и попыток получения доступа к их персональным данным. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и каналы координации.

