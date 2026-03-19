Предприниматель получил 5 лет колонии за аферу с горелками для бойцов СВО

Московский суд признал руководителя коммерческой структуры виновным в хищении средств, выделенных на поставку горелок для военнослужащих в зоне СВО. Как пишет ТАСС, ему назначили пять лет лишения свободы в колонии.

Разбирательство касалось событий первых месяцев после начала спецоперации. Тогда военнослужащие были размещены в полевых условиях, что потребовало срочного снабжения соответствующим оборудованием. Компания под управлением подсудимого получила заказ на поставку горелок и приняла аванс, превышающий 53,7 млн рублей. Суд установил, что после поступления средств обязательства фактически не исполнялись. Руководитель сообщал заказчику о якобы налаженном производстве в Китае, объяснял отсутствие товара логистикой.

Защита добивалась пересмотра квалификации, указывая на коммерческий характер дела. Отмечалось, что организация вела деятельность и ранее исполняла контракты, а в данном случае часть обязательств всё же была выполнена. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с первоначальными выводами. В решениях указано, что полученные доказательства свидетельствуют о намерении похитить средства ещё на этапе заключения договора.

А ранее глава Следкома Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трёх судей в отставке из Ставропольского края. Фигурантами стали бывшие представители судебной системы, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве и получении незаконного вознаграждения. Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Посредники задержаны.