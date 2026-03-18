Экс-главе ростовского «Горизонта» Хохлову предъявили обвинение за обман Минобороны

Бывшему генеральному директору ростовского АО «Горизонт» Игорю Хохлову предъявлено обвинение в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа, из-за которых военное ведомство потеряло почти 20 миллионов рублей. О деталях громкого дела сообщила пресс-служба СК РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

По версии следователей, с 2022 по 2024 год предприятие Хохлова заключило многомиллионные контракты на поставку радиоэлектронного оборудования для армии. Директор был обязан лично контролировать, как идёт работа и в каком объёме выполняются заказы. Однако, как выяснилось, в 2023-м он пошёл на нарушение закона.

Чтобы выручить с контракта больше денег, Хохлов подписал и отправил заказчику финансовые документы с липовыми данными об объёмах выполненных работ. Из-за этой махинации стоимость оборудования взлетела, а Минобороны понесло урон на сумму свыше 16 миллионов рублей.

«С Хохловым проведены следственные действия. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — заявили представители СК.

Часть ущерба предприятие уже компенсировало: в бюджет удалось вернуть девять миллионов рублей. Но на этом расплата не заканчивается. Чтобы гарантировать выплату штрафов и возможных исков, суд арестовал имущество бывшего директора — в общей сложности на сумму свыше 20 миллионов рублей.

В СК сообщили, что расследование продолжается. Сейчас следователи собирают доказательства и проверяют, не помогал ли кто-то Хохлову обманывать государство. Ход дела держат на контроле в Главном военном следственном управлении.

