Следствие предъявило новое обвинение фигурантам дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Следствие предъявило новое, окончательное обвинение фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, количество новых эпизодов составляет около 30.

Преступное сообщество было организовано в 2022 году и насчитывало не менее 40 человек. Объектами преступлений становились военнослужащие, следовавшие через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений. В состав группы входили таксисты, женщины и даже сотрудники правоохранительных органов.

Таксисты существенно завышали стоимость услуг по частному извозу. Женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, вынуждая переводить им крупные суммы. Иные участники сообщества совершали грабежи и вымогательства в отношении тех, кто отказывался платить добровольно. Следователи продолжают устанавливать точную сумму ущерба.

Ранее Life.ru писал о директоре строительной фирмы Игоре Ругаеве, который не признал вину в хищениях средств на возведение оборонительных сооружений. По версии следствия, средства выделили на строительство фортификаций в приграничных районах области. Подсудимый включил в смету расходы на возведение объектов, страховку техники и работников. Однако свои обязательства он не выполнил.