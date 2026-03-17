ФСБ возбудила более 700 дел о хищениях в оборонно-промышленном комплексе

За минувший год Федеральная служба безопасности возбудила свыше 700 уголовных дел о хищениях в оборонно-промышленном комплексе, предотвратив ущерб от возможных махинаций на более чем 30 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказал оперативный сотрудник ведомства.

«Всего в 2025 году <...> осуждены более 200 лиц... В федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около десяти миллиардов рублей», — сказал он.

С начала спецоперации было кратно увеличено финансирование оборонных предприятий, производящих востребованные образцы вооружения и техники, в связи с чем ФСБ проводит работу по предупреждению и выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

