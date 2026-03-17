Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:59

ФСБ возбудила более 700 дел о хищениях в оборонно-промышленном комплексе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

За минувший год Федеральная служба безопасности возбудила свыше 700 уголовных дел о хищениях в оборонно-промышленном комплексе, предотвратив ущерб от возможных махинаций на более чем 30 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказал оперативный сотрудник ведомства.

«Всего в 2025 году <...> осуждены более 200 лиц... В федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около десяти миллиардов рублей», — сказал он.

С начала спецоперации было кратно увеличено финансирование оборонных предприятий, производящих востребованные образцы вооружения и техники, в связи с чем ФСБ проводит работу по предупреждению и выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранца, бежавшего в Россию от призыва в армию на родине. При этом в РФ мужчина призывал к насилию в отношении представителей власти.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar