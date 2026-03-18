СК возбудил дело против трёх судей в отставке со Ставрополья

Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трёх судей в отставке из Ставропольского края. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Фигурантами стали бывшие представители судебной системы, которых подозревают в посредничестве во взяточничестве и получении незаконного вознаграждения. По версии следствия, речь идёт о нескольких эпизодах. В 2023 году участники схемы предлагали передать 1 и 3 млн рублей за изменение меры пресечения по уголовным делам — с заключения под стражу на домашний арест. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайств, и деньги переданы не были.

Кроме того, один из обвиняемых, как считает следствие, получил 50 тыс. рублей за решение по гражданскому делу о взыскании долга. Также фигурирует эпизод с суммой 500 тыс. рублей за содействие в сохранении судебного решения без изменений. Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Посредники задержаны: один из них находится под стражей, другой — под домашним арестом.

Ранее Life.ru писал, что основатель бренда Moulin Villa объявлен в розыск после побега из-под домашнего ареста. Журналисты предполагают, что причиной побега могло стать новое уголовное дело.