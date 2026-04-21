Подводные камни при досрочном погашении ипотеки. Какие ошибки совершают заёмщики и как их исправить Оглавление Как снизить платежи по ипотеке при досрочном погашении Какие ошибки совершают заёмщики при досрочном погашении ипотеки Заёмщики стали активнее досрочно гасить ипотеку. Экономисты обратили внимание на самые распространённые ошибки желающих быстрее расстаться с кредитом. Как выгоднее погасить ипотеку досрочно, чтобы не переплатить и не потерять деньги? 20 апреля, 21:20 Специалисты рассказали о подводных камнях при досрочном погашении ипотеки.

Как снизить платежи по ипотеке при досрочном погашении

При досрочном погашении ипотеки ключевое решение заключается в выборе между уменьшением срока кредита или снижением ежемесячного платежа. Финансово выгоднее сокращать срок, так как это существенно уменьшает общую переплату по процентам — например, при досрочном внесении 100 тысяч рублей экономия на процентах при сокращении срока может быть в 2–3 раза больше, чем при уменьшении платежа. Об этом рассказала менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

Оптимально вносить досрочные платежи в первой половине срока кредита, когда в структуре ежемесячного платежа преобладают проценты, а также сразу после получения кредита. Важно учитывать, что досрочное погашение нужно оформлять заявлением в банке, указывая желаемый способ пересчёта, а вносить средства лучше за несколько дней до даты списания основного платежа.

— Если же текущий размер ежемесячного платежа беспокоит своими размерами — и в зависимости от изменения жизненных обстоятельств, например при потере работы, у одного из членов семьи он может стать непосильным бременем, то тогда стоит направить средства в счёт досрочного погашения с сокращением суммы ежемесячного платежа. Такая тактика должна использоваться до того момента, когда размер платежа перестанет вызывать у вас беспокойство. А вот после стоит перейти на досрочные платежи с сокращением срока, — добавила Екатерина Сташкова.

Также имеет значение дата внесения досрочного платежа: если сделать это не в день списания, часть средств может уйти на уже начисленные проценты, а не на тело кредита. Оптимальное решение — заранее запросить у банка расчёт и сравнить оба сценария в цифрах. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Какие ошибки совершают заёмщики при досрочном погашении ипотеки

Главная ошибка при досрочном погашении ипотеки — техническая: заёмщики вносят деньги, не подав заявления в банк. В итоге сумма просто зависает на счёте, проценты продолжают начисляться, а кредитор ни о каком досрочном погашении не знает. Параллельно многие забывают про текущий плановый платёж — и получают просрочку. Этот момент отметил директор рынков России и СНГ «Фам пропертис» Валерий Тумин.

— Вторая группа ошибок — стратегические. Большинство заёмщиков выбирают уменьшение ежемесячного платежа, хотя при аннуитетной схеме (а именно она используется почти повсеместно) сокращение срока экономит кратно больше: вся лишняя сумма идёт напрямую в «тело» долга, а не размазывается по будущим месяцам. При этом важен момент: досрочное погашение в первые годы ипотеки даёт максимальный эффект, поскольку именно тогда в платеже доля процентов максимальна. Кто гасит в последние годы — фактически платит банку уже погашенные проценты и почти не экономит, — добавил Валерий Тумин.

Третий момент, который упускают чаще всего, — налоговый вычет за процентам. По статье 220 НК РФ государство возвращает до 390 000 рублей с уплаченных процентов, но только в рамках одного объекта и лимита три миллиона рублей процентных расходов. Если человек гасит ипотеку быстро, он лишается части этого вычета — и теряет живые деньги.

— Стоит заранее просчитать, сколько процентов уже уплачено и сколько ещё предстоит, прежде чем отдавать банку последнее. Особенно это актуально сейчас, когда ставки идут вниз: 24 апреля ЦБ рассмотрит вопрос о дальнейшем снижении, и у заёмщиков с рыночной ипотекой появится реальная перспектива рефинансирования — это альтернатива, которую тоже стоит держать в голове, — добавил Валерий Тумин.

Максим Лазовский отметил, что многие забывают о формальной стороне после погашения. Даже при полном закрытии кредита необходимо получить справку об отсутствии задолженности и проконтролировать снятие обременения с недвижимости.

— При частичном досрочном погашении важно запросить новый график платежей, чтобы избежать путаницы и возможных просрочек. Внимание к этим деталям позволяет действительно сэкономить, а не просто сократить срок кредита формально, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева