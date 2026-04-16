На следующей неделе озвучат новую ключевую ставку. В чём главная интрига опорного заседания Центробанка Оглавление Почему Центробанк может снизить ставку и на сколько На что повлияет решение Центробанка по ключевой ставке На следующей неделе — в пятницу, 24 апреля, — Центробанк озвучит решение по ключевой ставке. Почему на рынке так ждут грядущего опорного заседания регулятора и какую ставку ожидают экономисты? 15 апреля, 21:20 Экономисты рассказали, какую ключевую ставку ожидают на рынке с 24 апреля.

Почему Центробанк может снизить ставку и на сколько

На 24 апреля рынок уже заложил снижение ключевой ставки на 50 б.п. — ставка RUONIA торгуется на уровне 14,69%, то есть участники рынка практически не сомневаются в шаге до 14,5%. Но интереснее другое: сама по себе вероятность этого шага уже не является главной интригой заседания. Главный вопрос — что ЦБ скажет о дальнейшей траектории. Апрельское заседание опорное — регулятор обновит среднесрочный прогноз, и именно из него рынок будет читать сигналы на лето. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— А сигналы противоречивые. С одной стороны, потребительское кредитование в I квартале 2026 года выросло на 27,1% год к году — 4,76 млн выданных кредитов по данным НБКИ. Ставка ещё не успела опуститься ниже 15%, а кредитный аппетит уже восстанавливается. С другой — на банковских счетах и вкладах граждан сейчас более 50 трлн рублей, накопленных в период ставок 18–20%. По мере того как доходность депозитов сближается с инфляционными ожиданиями населения (а они всё ещё держатся на 13,1%), часть этих денег неизбежно пойдёт на потребительский рынок. Это отложенный проинфляционный заряд, который ЦБ не может игнорировать, — пояснил Денис Астафьев.

В итоге у ЦБ есть все основания снизить ставку 24 апреля, но одновременно ужесточить риторику и дать понять, что дальше автоматического снижения не будет. Консенсус аналитиков закладывает среднюю ставку по году в 14%, базовый прогноз самого регулятора — 13,5–14,5%. Это означает, что даже при позитивном сценарии к декабрю рынок ждёт не более двух-трёх дополнительных снижений после апреля.

— Думаю, ожидается дальнейшее плавное снижение ставки. По базовому сценарию в апреле 2026 года ЦБ снизит ставку ещё на 25–50 базовых пунктов до 14,5%, затем в июне — до 14%, к сентябрю — до 13%. К концу 2026 года консенсус-прогноз указывает на уровень 12% годовых. Средняя ставка по году оценена в диапазоне 13,5–14,5%, — рассказал заместитель председателя Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опора России», руководитель АКГ АИП Сергей Елин.

Вполне вероятно, что на заседании 24 апреля Банк России сможет продолжить смягчение денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 15% до 14,5%. Внутренний спрос в России «охладился» заметно выше ожиданий участников рынка, кредитная активность остаётся очень сдержанной. Такой прогноз сделал управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд капитал» Александр Барышников.

По его словам, риски переохлаждения и стагнации экономики, вполне очевидно, уже реализуются. Для их нивелирования у ЦБ сегодня есть основание более уверенными и взвешенными шагами продолжить снижение ставки.

— На заседании 24 апреля наиболее вероятным представляется продолжение цикла снижения ключевой ставки — базовый сценарий предполагает шаг вниз на 0,5 п.п. — до 14,5%. Предпосылки для продолжения смягчения есть: в феврале рост цен ожидаемо замедлился после ускорения в январе, а устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке ЦБ, остаются в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. При этом годовой уровень инфляции в марте остался на уровне 5,9%, — пояснила эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.

Большинство экономистов сходится на том, что 24 апреля ЦБ снизит ставку на 50 б.п. — с нынешних 15% до 14,5%. Но шансов, что регулятор возьмёт паузу, становится заметно больше: мартовская инфляция составила 0,6% за месяц — выше ориентира «идеальной» траектории в 0,44%, а годовой показатель уже третий месяц подряд держится на 5,9%. С начала года цены выросли на 3,15%, что делает прогноз самого же ЦБ на конец года (4,5–5,5%) весьма напряжённым. Такое мнение высказал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Апрельское заседание — опорное: вместе с решением по ставке регулятор обновит среднесрочный прогноз, в котором будут учтены данные за весь первый квартал. А картина там неоднозначная. Пауза в апреле или вскоре после него выглядит не как сбой, а как часть плана: регулятор уже предупреждал, что снижение будет осторожным и зависит от устойчивости дезинфляции, — обратил внимание Фёдор Сидоров.

Наиболее вероятный сценарий — сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Регулятор уже неоднократно показывал, что предпочитает сначала убедиться в устойчивости трендов и только потом переходить к изменению денежно-кредитной политики. Сейчас инфляция по-прежнему остаётся выше целевых ориентиров, а внутренний спрос продолжает поддерживать рост цен, поэтому пространство для быстрого снижения ставки выглядит ограниченным. Такое мнение высказал председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин.

При этом, по его оценкам, полностью исключать мягкий шаг вниз нельзя. Если динамика цен действительно будет замедляться, а кредитная активность начнёт охлаждаться, ЦБ может сделать аккуратное движение, но без изменения общего подхода. В такой логике даже возможное снижение будет носить скорее точечный характер и сопровождаться достаточно сдержанной риторикой.

Отдельно стоит учитывать бюджетный фактор и общую экономическую активность. Высокие государственные расходы и структурные изменения поддерживают спрос, а значит, и инфляционное давление. Это заставляет регулятора действовать осторожно и не торопиться с ослаблением политики.

— Поэтому ключевое ожидание от заседания — это не столько само решение по ставке, сколько общий сигнал. Важно, даст ли Банк России понять, что готов к постепенному смягчению, или же сохранит выжидательную позицию, продолжая удерживать жёсткие условия для стабилизации инфляции, — добавил Алексей Кузьмин.

На что повлияет решение Центробанка по ключевой ставке

К началу мая, по оценкам Александра Барышникова, ставки по депозитам и кредитам продолжат снижаться в диапазоне 0,25–05%. При эффективно контролируемой инфляции и курсе доллара ниже диапазона 88–90 рублей российская валюта остаётся востребованным инструментом для сбережений.

— При сохранении макроэкономической стабильности валютные курсы в России во многом обусловлены действиями крупных участников на внебиржевом валютном рынке. В конце апреля ожидается основной приток на рынок валютной выручки от экспортёров, при этом доллар на фоне развития мирных переговоров между США и Ираном продолжает плавно сдавать свои позиции на валютном рынке. Не исключаю, что до конца апреля внебиржевые торги по доллару пройдут коридоре 75–82 рублей с заметным движением к его нижней отметке, — добавил Александр Барышников.

Сергей Елин отметил, что при текущей высокой ставке 15% кредиты для бизнеса остаются дорогими, обслуживание долгов даётся тяжело. Многие компании откладывают масштабирование, новые инвестиции и локальные проекты, так как их экономическая целесообразность под вопросом.

Есть и позитив: свободные деньги можно выгодно разместить на депозитах под повышенную ставку, что даёт дополнительный доход. Инфляция постепенно замедляется, что в долгосрочной перспективе полезно для стабильности цен. Если ставка начнёт снижаться к 12% к концу года, ситуация постепенно улучшится. Компании станут активнее брать кредиты, вкладываться в расширение, модернизацию и новые направления. Ипотека потихоньку уйдёт в диапазон 18–19%, потребительские кредиты — в 16–17%. На рынке появятся новые товары и услуги, оживится экономическая активность.

— ЦБ начал цикл снижения ключевой ставки, но движение будет медленным и зависимым от устойчивости замедления инфляции. Для бизнеса 2026 год — это период адаптации к высоким ставкам с постепенным улучшением условий ко второй половине года, — добавил Сергей Елин.

Авторы Нина Важдаева