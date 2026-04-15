На следующей неделе ожидается падение курса доллара. Сколько будет стоить рубль с 20 апреля
Оглавление
С 20 апреля 2026 года на валютном рынке России возможны скачки курса. При этом экономисты ждут развития тренда на снижение доллара. Каким будет курс рубля на следующей неделе?
Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю.
Какие факторы повлияют на курс рубля с 20 апреля
На валютном рынке сохраняется устойчивый тренд на укрепление рубля. На стороне российской валюты выступают несколько факторов. Во-первых, это высокие цены на нефть, которые подпитывают ожидания более высоких валютных поступлений со стороны экспортёров. Котировки российской нефти Urals держатся вблизи многолетних максимумов, достигая 120 долларов США за баррель. Во-вторых, потенциальное увеличение в ближайшие недели продаж валюты экспортёрами не будет компенсироваться спросом со стороны Минфина. Регулятор приостановил до 1 июля покупку валюты в рамках бюджетного правила. Так охарактеризовал обстановку на рынке аналитик ООО «Цифра брокер» Александр Дудников.
В-третьих, дополнительную поддержку оказывают высокие процентные ставки в экономике, которые формируют условия для операций carry-trades (сделок, направленных на получение дохода от разницы процентных ставок). Учитывая, что процентные ставки по рублям (около 14% и выше) существенно превышают ставки на денежном рынке по юаням (менее 2%). И, наконец, уже скоро наступит день единого налогового платежа, который в апреле выпадает на 28 число и по мере приближения которого предложение валюты со стороны экспортёров будет нарастать.
— На следующей неделе ключевым событием станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 24 апреля. В зависимости от результатов заседания темпы укрепления рубля могут замедлиться, если регулятор понизит ключевую ставку сильнее ожиданий. Хотя это вряд ли сможет развернуть общую тенденцию на укрепление рубля, — добавил Александр Дудников.
Курсы иностранных валют сильно и почти безостановочно падают три недели подряд — уже до минус 13% с мартовского пика. Для этого, конечно, есть веские фундаментальные причины, но есть и влияние спекулянтов. На этот момент обратил внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Потенциал для дальнейшего укрепления рубля в апреле ещё остаётся. На будущей неделе экспортёры начнут подготовку к налоговому периоду, а на рынок будет поступать всё больше валюты от продажи энергоресурсов по ценам начала весны. Такое мнение высказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
Прогноз курса рубля на неделю с 20 по 26 апреля
Александр Дудников считает, что при прочих равных перечисленные выше факторы могут способствовать дальнейшему укреплению рубля в направлении 10,8–11 за китайский юань, 74–75 за доллар США и 88–89 за евро.
— На курс валют влияют дорогое сырьё и приток большого экспорта, приостановка покупки Минфином валюты по бюджетному правилу, риски паузы в цикле снижения ставки ЦБ, слабый спрос импортёров. И эти факторы могут продолжать поддерживать курс рубля вплоть до конца весны. Тем не менее из-за распродаж валют резко поднялась техническая перепроданность пар. Спекулянты, играющие вниз, вскоре могут прикрыть свои короткие позиции, что и обеспечит отскок. Поэтому на неделе нельзя исключать манёвр вверх инвалют на пару процентов для снятия перегрева рубля. Но это локально и до 78 за доллар, евро — над 90, юань — к 11,3, — отметил Михаил Зельцер.
А полноценное восстановление курсов иностранных валют аналитик ожидает летом. Среднесрочные ориентиры — 80 за доллар, евро — к 95, юань — на 11,5. Долгосрочные — 85, 100 и 12 соответственно.
— Доллар может временно уйти под 75, евро — к 88, юань — ниже 11. Из событий следующей недели отметим заседание ЦБ, на котором базово ждём снижения ключевой ставки на 50 б.п., до 14,5%. В моменте значимого влияния на курс не ждём. Цикл снижения ставки работает системно и будет более выраженно влиять на рынок ближе к концу года. Ближневосточные перипетии могут продолжать провоцировать сильные движения в нефти, золоте и индексе доллара. Сдерживать укрепление рубля могут высокие расходы бюджета, сезонное восстановление импорта, — добавил Александр Бахтин.