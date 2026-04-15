На следующей неделе ожидается падение курса доллара. Сколько будет стоить рубль с 20 апреля Оглавление Какие факторы повлияют на курс рубля с 20 апреля Прогноз курса рубля на неделю с 20 по 26 апреля С 20 апреля 2026 года на валютном рынке России возможны скачки курса. При этом экономисты ждут развития тренда на снижение доллара. Каким будет курс рубля на следующей неделе? 14 апреля, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю.

Какие факторы повлияют на курс рубля с 20 апреля

На валютном рынке сохраняется устойчивый тренд на укрепление рубля. На стороне российской валюты выступают несколько факторов. Во-первых, это высокие цены на нефть, которые подпитывают ожидания более высоких валютных поступлений со стороны экспортёров. Котировки российской нефти Urals держатся вблизи многолетних максимумов, достигая 120 долларов США за баррель. Во-вторых, потенциальное увеличение в ближайшие недели продаж валюты экспортёрами не будет компенсироваться спросом со стороны Минфина. Регулятор приостановил до 1 июля покупку валюты в рамках бюджетного правила. Так охарактеризовал обстановку на рынке аналитик ООО «Цифра брокер» Александр Дудников.

В-третьих, дополнительную поддержку оказывают высокие процентные ставки в экономике, которые формируют условия для операций carry-trades (сделок, направленных на получение дохода от разницы процентных ставок). Учитывая, что процентные ставки по рублям (около 14% и выше) существенно превышают ставки на денежном рынке по юаням (менее 2%). И, наконец, уже скоро наступит день единого налогового платежа, который в апреле выпадает на 28 число и по мере приближения которого предложение валюты со стороны экспортёров будет нарастать.

— На следующей неделе ключевым событием станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 24 апреля. В зависимости от результатов заседания темпы укрепления рубля могут замедлиться, если регулятор понизит ключевую ставку сильнее ожиданий. Хотя это вряд ли сможет развернуть общую тенденцию на укрепление рубля, — добавил Александр Дудников.

Курсы иностранных валют сильно и почти безостановочно падают три недели подряд — уже до минус 13% с мартовского пика. Для этого, конечно, есть веские фундаментальные причины, но есть и влияние спекулянтов. На этот момент обратил внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Потенциал для дальнейшего укрепления рубля в апреле ещё остаётся. На будущей неделе экспортёры начнут подготовку к налоговому периоду, а на рынок будет поступать всё больше валюты от продажи энергоресурсов по ценам начала весны. Такое мнение высказал инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Прогноз курса рубля на неделю с 20 по 26 апреля

Александр Дудников считает, что при прочих равных перечисленные выше факторы могут способствовать дальнейшему укреплению рубля в направлении 10,8–11 за китайский юань, 74–75 за доллар США и 88–89 за евро.

— На курс валют влияют дорогое сырьё и приток большого экспорта, приостановка покупки Минфином валюты по бюджетному правилу, риски паузы в цикле снижения ставки ЦБ, слабый спрос импортёров. И эти факторы могут продолжать поддерживать курс рубля вплоть до конца весны. Тем не менее из-за распродаж валют резко поднялась техническая перепроданность пар. Спекулянты, играющие вниз, вскоре могут прикрыть свои короткие позиции, что и обеспечит отскок. Поэтому на неделе нельзя исключать манёвр вверх инвалют на пару процентов для снятия перегрева рубля. Но это локально и до 78 за доллар, евро — над 90, юань — к 11,3, — отметил Михаил Зельцер.

А полноценное восстановление курсов иностранных валют аналитик ожидает летом. Среднесрочные ориентиры — 80 за доллар, евро — к 95, юань — на 11,5. Долгосрочные — 85, 100 и 12 соответственно.

— Доллар может временно уйти под 75, евро — к 88, юань — ниже 11. Из событий следующей недели отметим заседание ЦБ, на котором базово ждём снижения ключевой ставки на 50 б.п., до 14,5%. В моменте значимого влияния на курс не ждём. Цикл снижения ставки работает системно и будет более выраженно влиять на рынок ближе к концу года. Ближневосточные перипетии могут продолжать провоцировать сильные движения в нефти, золоте и индексе доллара. Сдерживать укрепление рубля могут высокие расходы бюджета, сезонное восстановление импорта, — добавил Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева