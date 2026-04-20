20 апреля, 03:38

Минстрой готовит онлайн-взыскание долгов за ЖКХ по всей России

Минстрой России разрабатывает новый законопроект, который введёт онлайн-списание долгов за жилищно-коммунальные услуги. Механизм будет работать по всей стране. Сейчас эксперимент проходит в 19 регионах. Если тест окажется успешным, инициативу внесут в Государственную думу.

«Взаимодействие государственных цифровых систем может способствовать снижению общего объёма дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы»,приводят комментарий ведомства «Известия».

Эксперимент должен превратить процесс взыскания в цифровой конвейер. Система будет работать почти без участия человека. По данным на 1 января 2026 года, россияне оплатили 97,9% оказанных коммунальных услуг. Собираемость платежей с граждан, у которых прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, составляет 96,8%.

Напомним, с этого месяца в России действуют несколько новых законов в сфере ЖКХ. Федеральный закон наделяет ФАС полномочиями менять предельные уровни тарифов на ЖКУ. Также ввели административное наказание за неисполнение предписаний ФАС.

BannerImage
Лия Мурадьян
