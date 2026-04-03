Россиянам объяснили, как новый закон о ЖКХ защитит их кошельки от завышенных тарифов

В России с 3 апреля начали действовать несколько новых законов в сфере ЖКХ. Так, ФЗ наделяет ФАС полномочиями изменять предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). А также теперь вводится административное наказание за неисполнение предписаний ФАС. Об этом рассказал в своём канале в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вступили с сегодняшнего дня (03.04.2026) в силу федеральные законы, направленные на повышение государственного контроля за тарифообразованием», — пояснил он.

Володин добавил, что ему приходит много обращений от россиян по вопросам тарифов ЖКХ. Он напомнил, что в прошлом году ФАС обнаружил необоснованное взимание с граждан коммунальных платежей на сумму в 50 млрд рублей. Спикер парламента подчеркнул, что сейчас будет усилен контроль за регионами благодаря новым законам. ФАС сможет регулировать предельные уровни тарифов, если региональные власти не исполняют решения антимонопольной службы. Володин отметил, что безответственным чиновникам больше не удастся отделаться просто уплатой штрафа, их ответственность ужесточается.

Ранее замглавы Челябинска Александру Астахову и начальнику городского управления ЖКХ Вадиму Храмцову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновники нанесли бюджету областного центра ущерб в размере 150 миллионов рублей. Фигуранты дела, как считает следствие, провернули махинации при заключении контрактов между подконтрольными им структурами и водоканалом.